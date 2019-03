Operação policial apreende 12 motos irregulares no Cariri paraibano

Uma operação do 11° Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, comandada pelo capitão Rosemário, apreendeu 12 motos em um único município durante os festejos de Carnaval desse domingo (3).

Segundo informações, a operação aconteceu na rodovia da divisa com o estado de Pernambuco, entre o distrito de Pindurão, pertencente ao município do Congo, Cariri paraibano, e a cidade de Jataúba-PE.

As 12 motocicletas apreendidas estavam em situação irregular.

A operação continuará durante os dias de Carnaval, com a realização de blitzes nos municípios do Cariri que realizam eventos, como: Camalaú, Congo, São João do Tigre, Ouro Velho e Monteiro.

