Operação Lei Seca notifica 76 motoristas por alcoolemia na Paraíba em fevereiro

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), por meio da Operação Lei Seca, notificou 76 motoristas por alcoolemia durante o mês de fevereiro. O balanço foi divulgado, nesta sexta-feira (1º), pela Coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do órgão.

Ao todo, foram realizados 939 testes de bafômetro neste mês, o que resultou na apreensão de 71 carteiras de habilitação (CNHs) e na remoção de 22 veículos aos pátios do órgão.

De acordo com o balanço mensal, três motoristas foram conduzidos até a delegacia. A operação ainda autuou 81 condutores em flagrante, pela prática de outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante o Carnaval e Folia de Rua 2019, a Operação Lei Seca reforçou suas atividades utilizando um efetivo de 45 homens, entre agentes de trânsito e policiais militares, com o uso de nove viaturas, incluindo dois reboques, em postos de fiscalização nos pontos mais críticos, com o intuito de agir preventivamente e de forma repressiva contra as infrações de trânsito e especialmente no tocante à embriaguez ao volante.

Segundo o coordenador de Policiamento e da Lei Seca, major Edmilson Castro, “muitos motoristas ainda insistem em desobedecer às leis de trânsito, mas os agentes da Operação Lei Seca, com o apoio da Polícia Militar, estão empenhados para que vidas sejam preservadas no trânsito”, afirmou.

O CTB prevê que os condutores de veículos flagrados sob efeito de álcool estão sujeitos à multa no valor de R$ 2.934,70, além de responder a processo administrativo de cassação da CNH por um ano.

Em caso de reincidência, será cobrado o dobro do valor da multa e o condutor responderá pela cassação da CNH pelo período de dois ano