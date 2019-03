Operação coíbe transporte ilegal de passageiros em Campina Grande

O Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) realizou hoje (11), pela manhã, uma operação conjunta entre a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) e a Polícia Militar (PMPB) para coibir o transporte ilegal de passageiros em Campina Grande.

A operação foi realizada nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade, no bairro do Catolé. Durante a ação ninguém foi apreendido, mas foram registradas 18 notificações por documentação irregular de veículos.

Em entrevista à Rádio CBN, João Giovanio Carvalho, representante do DER, explicou que a operação está sendo feita devido ao número de transportes clandestinos nos terminais de Campina Grande, que, segundo ele, sufocam a legalidade das empresas.

– As empresas, que já sofrem com o decréscimo do número de passageiros, têm que suportar essa concorrência desleal que esse tipo de transporte faz – disse.

Ainda segundo o representante do DER, a operação será realizada até que haja resultados significativos.

– Não é uma operação pontual, vamos inibir dentro da legalidade esse tipo de abordagem e concorrência desleal – finalizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio CBN