Operação Calvário cumpre mandados na casa de secretária do Estado

O Ministério Público do Estado da Paraíba, através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado e Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa, deflagrou na manhã desta quinta-feira (14), em João Pessoa e em Sousa, a 3ª fase da Operação Calvário com mandados de busca e apreensão na casa de nove pessoas, entre elas, da secretária da Administração do Estado, Livânia Farias.

A operação vem investigando fraudes em licitações de contratos com a Cruz Vermelha e desvio de recursos públicos do Estado. O objetivo desta fase foi cumprir mandados de busca e apreensão além da casa da secretária, ainda contra o vice-presidente da Câmara Municipal de Sousa, Carlos Pereira Leite Júnior, conhecido como Koloral Júnior, Elvis Rodrigues Farias, Haroldo Rivelino da Silva, Haller Renut da Silva, Gabriela Isabel da Silva Leite, Lucas Winnicius da Silva Leite, Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro, Josildo de Almeida Carneiro e Keydison Samuel de Sousa Santiago.

A decisão foi do desembargador Ricardo Vital de Almeida, presidente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba.

A operação investiga uma organização criminosa comandada por Daniel da Silva, que é responsável por desvios de recursos públicos, corrupção, lavagem de dinheiro e peculato, através de contratos firmados com unidades de saúde do Estado da Paraíba, na ordem de R$ 1,1 bilhão.

Os mandados estão sendo cumpridos pelo Gaeco, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro.