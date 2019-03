Onze agremiações desfilam neste domingo no Carnaval Tradição de João Pessoa

Onze agremiações, entre Orquestras, Tribos Indígenas e o convidado especial- Maracatu Pé de Elefante – abriram neste sábado (2) o Carnaval Tradição de João Pessoa, com presença de um grande público, que acompanhou uma festa cheia de cores, ritmos e expressões da cultura popular. A programação segue neste domingo (3), na Avenida Duarte da Silveira.

O desfile começa às 17h30 e quem abre a programação é a Tribo Indígena Tabajaras, seguida do Clube de Orquestra Os 25 Bichos. A primeira escola a se apresentar será a Pavão de Ouro, do Bairro São José, a partir das 20h55. Quem fecha o desfile é a Malandros do Morro, atual campeã do Carnaval Tradição.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga Carnavalesca (Licarjope), Associação dos Clubes de Orquestra de Frevo, Liga Independente das Escolas de Samba e Associação dos Ursos Carnavalescos. O diretor executivo da Funjope, Maurício Burity, destacou a importância do Carnaval Tradição para a cultura da Capital e o apoio dado pela Prefeitura.

“Esse é o verdadeiro Carnaval de João Pessoa – centenário, feito pelos bairros tradicionais da cidade, através das mais diversas expressões culturais. Através do Fundo Municipal de Cultura (FMC), a Prefeitura fez um bom investimento para ajudar as agremiações, além de envolver diversas Secretarias no apoio ao evento, com o objetivo dar todas as condições para o público acompanhar essa linda festa”, afirmou.

O Maracatu Pé de Elefante abriu os desfiles, em seguida, as Tribos Indígenas e os Grupos de Orquestras se alternaram pela Avenida Duarte da Silveira, em uma noite que contou com arquibancadas lotadas e foliões animados.

“Temos que valorizar a nossa cultura. Carnaval é Tradição mesmo, são os grupos de cultura”, disse o aposentado Carlos Rocha, acompanhado da filha, Suzane Rocha. “Nada melhor do que prestigiar essa festa linda na companhia da família”, concluiu.

Entre os protagonistas do espetáculo o sentimento também era de valorização da cultura através do Carnaval. Carlos Medeiros, integrante da Tribo Papo Amarelo, do bairro de Cruz das Armas, tem 17 anos, 12 deles dedicados a agremiação – uma tradição que começou pelo seu avô, conta.

“Eu vim pela primeira vez quando ele me trouxe. Antes mesmo de eu nascer ele já desfilava e eu quero manter isso daí, porque eu amo Carnaval, esta no sangue. O desfile de hoje foi em homenagem a meu avô e eu acredito que fizemos bonito”, disse.

Premiação – A Prefeitura de João Pessoa vai dar uma premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria (Escola de Samba, Tribo Indígena, Clube de Frevo e Ala Ursa), no valor de R$ 10 mil para cada grupo, sendo R$ 5 mil para o primeiro lugar; R$ 3 mil para o segundo colocado, e R$ 2 mil para o terceiro, totalizando R$ 40.000,00.

Estrutura – Além da estrutura de som – que inclui uma housemix e carros de som acompanhando as escolas de samba – e iluminação para as agremiações, foi montada uma arquibancada para 3,5 mil pessoas, tablado de acessibilidade e foram instalados banheiros químicos, incluindo os de acessibilidade, que foram distribuídos próximo ao percurso.

Investimento – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) investiu, através do Fundo Municipal de Cultura (FMC), R$ 410 mil no Carnaval Tradição, sendo R$ 23 mil para as Escolas de Samba, R$ 13 mil para as Tribos Indígenas, R$ 12 mil paras os Clubes de Orquestra do Grupo A, R$ 11 mil para os Clubes de Orquestra do Grupo B e R$ 8 mil e 700 para as Ala Ursas, beneficiando 32 agremiações.

Confira a programação de desfiles deste domingo:

17h30 às 18h00 – Tribo Indígena Tabajaras

18h05 às 18h30 – Clube de Orquestra Os 25 Bichos

18h35 às 19h05 – Tribo Indígena Africanos

19h10 às 19h35 – Clube de Orquestra Piratas de Jaguaribe

19h40 às 20h10 – Tribo Indígena Tupi Guarany

20h15 às 20h40 – Clube de Orquestra Ciganos

20h50 às 21h30 – Escola de Samba Pavão de Ouro

21h40 às 22h20 – Escola de Samba Império do Samba

22h30 às 23h10 – Escola de Samba Independente de Mandacaru

23h20 às 00h00 – Escola de Samba Unidos do Roger

00h10 às 00h50 – Escola de Samba Malandros do Morro