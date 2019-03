Novo líder do PSC diz que partido continuará luta em defesa da família

O novo líder do PSC na Câmara, deputado Paulo Eduardo Martins (PR), destacou que o partido vai continuar com sua luta histórica de defesa da família. Para ele, é fundamental que o Estado não interfira na forma como as famílias conduzem sua vida privada.

“É preciso impedir que o Estado faça intervenções indevidas no que as famílias entendem que é o melhor para elas”, afirmou.

O deputado disse que também são bandeiras do partido a redução do Estado brasileiro e o aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional.

Reforma da Previdência

Em relação à reforma da Previdência, Paulo Eduardo Martins defende a discussão da proposta com responsabilidade para que o povo brasileiro não seja prejudicado.

“A gente tem a responsabilidade de realizar uma reforma que venha resolver o problema do deficit, mas que seja fraterna e suportável para a nossa população”, declarou.

O PSC tem oito deputados nesta legislatura.