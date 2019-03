O deputado estadual de primeiro mandato Chió (Rede) falou que pretende desempenhar seu mandato ouvindo as vozes das ruas.

– Eu não quero me esconder. Quero estar junto do povo e sem perder as sessões na Assembleia – disse.

Chió, que foi prefeito da cidade de Remígio, falou que pretende trabalhar para que haja uma descentralização das ações do Governo, garantindo mais investimentos na região do Brejo.