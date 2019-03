Nova pesquisa do Procon constata que cesta básica segue aumentando em Campina

A nova pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina Grande nos dias 11 e 12 deste mês em 10 supermercados da cidade constatou que a cesta básica segue aumentando. O valor médio para o período foi de R$ 264,85, um aumento de R$ 11,30 em comparação com o mês passado, que custou ao campinense R$ 253,55.

Dos produtos pesquisados, o destaque vai para o feijão, que continua em alta. Com preço médio de R$ 8,14, o produto pode ser encontrado a preços que variam de R$ 6,99 a R$ 9,69. A farinha de mandioca, outro ingrediente muito comum no prato do nordestino, sofreu a maior variação de preços, 178,77%. O produto pode ser adquirido por valores que vão de R$ 1,79 a R$ 4,99. E o quilo do pão francês também se destacou com uma variação de preços de 99,14%. Quem pesquisar, nesta compra pode economizar até R$ 6,92.

O levantamento mostra ainda que o menor valor da Cesta Básica Regional encontrado foi de R$ 226,68 e o maior de R$ 302,89. Se pesquisar, o consumidor pode ter uma economia de até R$ 76,21 comprando no supermercado com o preço mais em conta.

A dica do Procon continua a mesma: antes de comprar, pesquise bem. Para ajudar, segue o levantamento com preços e endereços dos estabelecimentos pesquisados.