No Rio de Janeiro, paraibana grávida morre após ser espancada pelo marido

Uma paraibana morreu na madrugada dessa terça-feira, 5, após um parto prematuro no Hospital da Mulher de Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

Segundo informações, Maria Edijane de Lima, 35 anos, deu entrada na emergência da unidade hospitalar na tarde da segunda (4), após ser agredida pelo marido, Oberdan Gonçalves Braga, de 45 anos.

De acordo com a vizinha da vítima, que não quis ser identificada, Edijane sofria com as agressões do marido há algum tempo e pediu ajuda na segunda-feira, quando foi levada às pressas ao hospital.

Após reunir provas, incluindo mensagens de um aplicativo de celular, a Polícia Civil do Rio decretou a prisão preventiva de Oberdan.

Maria Edijane era de João Pessoa e conheceu o marido através das redes sociais, e mudou-se para o Rio de Janeiro no ano passado.

O bebê de Edijane, uma menina, está internado na UTI Neonatal do Hospital da Mulher.

*informações do JPB