No Carnaval, banhistas podem aproveitar mais de 30 praias do litoral paraibano

Os foliões e banhistas que desejam aproveitar o feriadão de Carnaval no Litoral paraibano poderão visitar 38 praias classificadas como próprias ao banho, de acordo com o relatório de monitoramento emitido pelo Laboratório da Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA) da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

As águas nestas praias são consideradas excelentes, muito boas e satisfatórias. Em contrapartida, 24 trechos foram classificados como impróprios para o banho.

Na Capital, a Sudema recomenda não tomar banho nas praias do Bessa I, no final da Avenida Presidente Afonso Pena, nº11, próximo ao maceió da praia do Bessa e no final da rua Dr. Abel Beltrão, à esquerda da desembocadura da galeria pluvial; de Manaíra, onde quatro trechos estão impróprios para o banho: em frente à quadra de Manaíra, próximo à residência no 1461, ambos na avenida João Maurício, em frente à galeria pluvial no final da Ruy Carneiro, e no trecho em frente à Rua Elizeu Candido Viana; de Tambaú, à esquerda e à direita do Busto de Tamandaré, no fim da avenida Presidente Epitácio Pessoa; de Cabo Branco, em frente à Rua Gregório Pessoa de Oliveira, na Rua Áurea, próximo à galeria pluvial, em frente à rotatória da Av. Cabo Branco, e próximo à desembocadura da galeria de água pluvial; do Seixas, no trecho à direita da desembocadura da galeria pluvial na rua dos Pescadores; e na praia da Praia da Penha, à esquerda da desembocadura do rio Aratu.

Ainda em João Pessoa, os banhistas devem evitar a praia de Jacarapé, em frente à desembocadura do Rio Jacarapé; a praia do Arraial, no trecho em frente à desembocadura do Rio Cuiá; e na praia do Sol, no final da rua Francisca Edite Fernandes Moreira, próximo à desembocadura do riacho Camurupim.

Em Cabedelo (Litoral Norte), estão consideradas impróprias para o banho as praias de Jacaré, à direita do estuário do rio Paraíba; de Camboinha, no fim da rua Benício de Oliveira, próximo à desembocadura da galeria pluvial; do Poço, ao fim da rua Santa Cavalcante, próximo à desembocadura de galeria pluvial; de Ponta de Campina, nas proximidades da galeria de águas pluviais que desemboca no mar.

Já no município de Pitimbu, na praia do Maceió, o trecho em frente à desembocadura do Riacho Engenho Velho deve ser evitado para banho; e a praia da Guarita, está imprópria à esquerda da desembocadura da lagoa, além da praia de Ponta dos Coqueiros e praia de Acaú/Pontinha, nas margens do Rio Goiana.