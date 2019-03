Ninguém acerta a Mega-Sena; prêmio vai a R$ 11 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do Concurso 2.133 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de hoje (13) em Itupeva (SP).

As dezenas sorteadas são: 19 – 20 – 26 – 51 – 52 – 57.

O próximo concurso será sorteado no sábado (16) e tem prêmio estimado em R$ 11 milhões.

A quina teve 32 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber prêmio de R$ 58.792,56.

A quadra saiu para 2.790 apostas que receberão, cada uma, R$ 963,31.