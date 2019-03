Neto de Lula de 7 anos morre de meningite em São Paulo

SÃO PAULO, SP, e CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) – O neto de 7 anos do ex-presidente Lula morreu nesta sexta-feira (1º), vítima de meningite meningocócica.

Arthur Araújo Lula da Silva deu entrada às 7h20 desta sexta no Hospital Bartira, da rede D’Or, em Santo André, no ABC paulista, com quadro instável, segundo boletim médico divulgado pela instituição. O quadro se agravou, e às 12h11 Arthur morreu.

A defesa de Lula ainda estuda se irá pedir a liberação do ex-presidente, que está preso na Polícia Federal em Curitiba, para ir ao velório e enterro do neto. Arthur chegou a visitar o avô por duas vezes na sede da Polícia Federal, no ano passado.

O órgão está em regime de plantão até quarta-feira (6), em função do feriado de Carnaval e de uma dedetização do prédio agendada para esta sexta (1º).

A morte de Arthur, que é filho de Sandro Luís Lula da Silva, ocorre um mês depois da morte de outro familiar do ex-presidente.

Genival Inácio da Silva, de 79 anos, o Vavá, morreu no último dia 29 de janeiro, em São Paulo. A defesa de Lula havia pedido autorização à Justiça para que o ex-presidente pudesse comparecer ao velório.

O ministro Dias Toffoli, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a ida quando o cortejo já deixava a capela onde o corpo foi velado, e Lula não deixou a cela em Curitiba.

Em geral, a meningite é caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

A doença pode ser causada por vários agentes, como vírus e bactérias. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e manchas vermelhas na pele.