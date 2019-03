Natura Musical apresenta Rock de Mulher Circuito no Vila do Porto

O Rock Mulher Circuito – Empreendedorismo e Formação para Mulheres na Música nasceu com o intuito de gerar um espaço para o desenvolvimento de novas profissionais no mercado musical.

Idealizado pela cantora e compositora potiguar Simona Talma e a cantora baiana Andréa Martins, em março o projeto passa por João Pessoa, Natal e Recife.

Em João Pessoa o projeto oferecerá a roda de conversa “Desafios e Enfrentamentos das Mulheres no Mercado de Trabalho”, que trará um diálogo sobre o espaço e o engajamento das mulheres no mercado atual, no dia 17 de março.

