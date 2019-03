Mototaxista alvejado em shopping de CG tem alta após um mês; juiz liberta suspeitos

O mototaxista José Thiago, 30 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio em um estacionamento de um shopping de Campina Grande, teve alta do hospital após passar mais de um mês internado devido à gravidade dos ferimentos.

O crime aconteceu em 14 de janeiro deste ano e teve como motivação uma vaga no estacionamento do Shopping Luiza Motta, localizado no bairro do Catolé, onde os suspeitos, identificados como Williame Guerra de Arruda e Weverton Guerra de Arruda, pai e filho, respectivamente, tentaram matar Thiago a tiros.

Segundo informações, José Thiago é mototaxista clandestino e ocupava a vaga em questão dentro do estacionamento do shopping há mais de 10 anos, o que causou intriga em um dos suspeitos do crime, que também é mototaxista, só que regulamentado, e que não aceitava trabalhar fora do estacionamento.

Após o crime, os suspeitos fugiram, mas logo foram capturados e presos pela polícia.

Porém, os suspeitos foram soltos na última sexta-feira, 1, e responderão pelo crime em liberdade, após uma decisão do juiz Bartolomeu Correia Lima Filho, presidente do 1° Tribunal do Júri de Campina Grande.

