Motoristas de ônibus fazem paralisação em Campina Grande. Veja vídeo

Os motoristas de ônibus fazem paralisação de advertência durante duas horas em Campina Grande. A paralisação visa à regularização do repasse de salários e benefícios dos funcionários do serviço de transporte público do município.

Em entrevista à Rádio CBN, o presidente do Sindicato de Motoristas de Ônibus de Campina Grande, Antonino Macedo, falou que o motivo da paralisação é que as empresas de ônibus da cidade não estão realizando o pagamento de forma regular.

– Inicialmente eu quero pedir desculpa à população de Campina Grande, o usuário de transporte coletivo, devido essa paralisação que vamos fazer de duas horas de advertência, para que os empresários possam cumprir com os trabalhadores do sistema, com o seu salário e ticket de alimentação – disse.

Ainda segundo o presidente do sindicato, a categoria desde o ano passado não recebe ajustes de aumento de salário e, segundo ele, as empresas justificam informando que não possuem dinheiro.

– A gente não pode trabalhar sem receber. O ano passado a gente já não teve aumento, foi zero na carteira. A ‘choradeira’ muito grande deles, dizendo que o sistema está quebrado. E o trabalhador vai pagar a conta? – protestou.

Antonino Macedo falou também que no próximo dia 20, a categoria já sabe que não vai receber o adiantamento pela mesma justificativa da falta de dinheiro e explicou que a paralisação, até então, está prevista para durar até aproximadamente 11 horas.

– A partir do dia 21, 22 se eles não pagarem, a gente vai fazer uma paralisação por tempo indeterminado – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio CBN

Veja o vídeo: