Motorista de uber é preso após reagir a assalto e matar passageiro em João Pessoa

Um motorista de transporte de passageiro por aplicativo foi preso na madrugada deste sábado, 09, em João Pessoa, após reagir a um assalto e matar o suspeito deste.

Segundo informações policiais, o motorista teria atendido a um chamado de um casal por volta das 02h da madrugada, próximo ao bairro do Cristo Redentor.

No meio do trajeto, o suspeito, identificado como Arionildo dos Santos Rodrigues, de 19 anos, teria anunciado o assalto com uma faca. O motorista teria reagido, tomado a arma e o matado.

O motorista de uber foi preso e a mulher, que estava com a vítima, também. Ela é acusada de roubo.

Ele foi levado para a Central de Polícia na Capital.

*Com informações da TV Cabo Branco.