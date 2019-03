Moradores do Cristo ganham nova praça e prefeito destaca criação de mais espaços

Dona Maria das Dores agora tem um ponto certo de encontro com a vizinhança para conversar e se exercitar. E não só ela, seus filhos, netos e a bisneta que vai nascer também ganharam um playground, duas quadras e muita área livre para brincar com seus amiguinhos.

A novidade para as quatro gerações desta família e de tantas outras moradoras do bairro do Cristo, é que o prefeito Luciano Cartaxo entregou, na noite desta sexta-feira (8), a Praça Vereador Potengi Lucena, a segunda das 14 unidades de um pacote que a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) entrega até o próximo mês de junho, em diversos bairros da Capital.

Mais do que espaços de convivência, as novas praças entregues pela atual gestão são um importante espaço de promoção da vida saudável e da geração de mais qualidade de vida para todos os moradores.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, o novo equipamento público ocupa um grande terreno antes ocioso e atende a uma demanda histórica dos moradores da região, que a pediam nas plenárias do Orçamento Participativo (OP), mas já aguardavam por esta obra há mais de 30 anos.

“A construção desta praça é a tradução do nosso diálogo com a comunidade através de nossas plenárias do Orçamento Participativo. Este é mais um pedido histórico dos moradores que estamos atendendo através deste pacote de 14 praças que prometemos entregar neste primeiro semestre, oferecendo mais espaços de convivência, qualidade de vida, de bem-estar. As famílias podem sair de suas casas para se encontrar na praça, fazer exercícios, atividades esportivas e culturais”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

A ocupação dos espaços públicos pela população é uma das marcas da atual gestão que fez os moradores saírem de suas casas para aproveitar o dia-a-dia da cidade com mais alternativas de lazer. Exemplo disso são o Parque da Lagoa, a Praça da Independência, Praça da Pedra, Praça da Juventude, Praça da Convivência, Praça da Família e as mais recentes Praça Fernando Milanez e Praça Engenheiro Sólon de Lucena, entre outras.

O novo equipamento conta com quadras, sendo uma de areia e outra poliesportiva, espaço para caminhadas, playground e Academia da Terceira Idade (ATI). Além disso, a praça respeita as normas de acessibilidade, conta com jardinagem e eficiente iluminação pública, o que também confere mais segurança à região. Também foram plantadas na praça 47 novas mudas de árvores nativas, além de jardinagem.

A solenidade de entrega contou com a presença do vereador Thiago Lucena e Vera Lucena, família de Potengi Lucena, homenageado com o nome da Praça. Além deles, o deputado federal Pedro Cunha Lima, vereadores da Capital e auxiliares do governo municipal, além da população beneficiada com a obra.