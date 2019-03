Ministérios criam grupo de trabalho para o Plano Safra

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou nesta terça-feira (12) a criação de um grupo de trabalho conjunto com o Ministério da Economia para trabalhar o Plano Safra 2019/2020.

A expectativa é que o novo plano seja anunciado o mais depressa possível. “Eu gostaria que isso fosse o mais breve possível para trazer mais tranquilidade para o setor, que anda preocupado”, disse a minisra, em entrevista a jornalistas, durante o evento Anufood Brazil, em São Paulo, .

Segundo Tereza Cristina, o crédito agrícola do antigo plano já acabou, mas o governo liberou um novo teto, de R$ 6 bilhões, destinado a despesas de pré-custeio e custeio.

Carne bovina

Na entrevista, a ministra disse ainda que tem boa expectativa quanto à reabertura do mercado norte-americano à compra de carne bovina in natura do Brasil. “Esperamos que os Estados Unidos voltem a importar”, disse Tereza Cristina.

“Já concluímos tudo o que nos foi pedido e estamos pronto para fazer essas exportações”, a ministra, sem comentar as contrapartidas a serem oferecidas. Os Estados Unidos suspenderam os embarques da carne bovina in natura do país em 2017.

A ministra da Agricultura integrará a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem da próxima semana aos Estados Unidos.

Nessa visita, destacou a ministra, dois dos temas que serão tratados com o governo norte-americano serão o etanol e o açúcar, além das carnes suína e bovina in natura.

Anufood

A Anufood Brazil é uma versão da Anuga, maior feira de alimentos do mundo.

O evento, que vai de hoje até quinta-feira (14) na São Paulo Expo, reúne mais de 150 expositores, que apresentam as novidades na área de alimentos, bebidas e equipamentos. Estão previstas também rodadas internacionais de negócios. A expectativa é reunir 30 compradores locais e de vários países.