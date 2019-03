Ministério do Meio Ambiente impõe mordaça e limita informações do Ibama

FERNANDO TADEU MORAES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Ministério do Meio Ambiente impôs uma mordaça ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). As demandas enviadas à assessoria de comunicação da autarquia agora deverão ser dirigidas ao MMA.

Na prática, embora o instituto ainda conte com uma assessoria de comunicação, a medida a esvazia completamente.

A reportagem enviou, na manhã desta quarta-feira (13), um email ao Ibama pedindo a posição do órgão sobre uma reportagem em curso. Recebeu da autarquia a seguinte resposta: “Por orientação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), demandas de imprensa relacionadas à atuação do Ibama devem ser direcionadas à Assessoria de Comunicação do MMA”.

O procedimento passou a ser adotado após a exoneração do chefe da comunicação social do Ibama, publicada no Diário Oficial nesta quarta. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) já vem cumprindo a determinação há alguns dias.

Ibama e ICMbio são autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, com regimes jurídicos autônomos. A relação delas com o ministério é de supervisão, não de subordinação, de acordo com a lei.

Segundo a Folha apurou, a medida, embora tenha sido acatada no Ibama, é vista dentro do órgão como um ataque à sua autonomia. Não há precedente de iniciativa similar.

Na visão de um técnico do MMA, que pediu para não ter o nome revelado, a mordaça imposta pelo ministério é uma forma de interferir na publicidade e na transparência das informações e dados produzidos pelo Ibama.

De acordo com o chefe da assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente, capitão Pallemberg, o objetivo da medida é tornar a comunicação do Ibama e do ICMbio mais alinhada à do ministério.