Militares também ocupam muitos cargos no 2º e 3º escalões do governo

Após nomeações para chefiar pastas importantes, os militares agora estão sendo chamados para ocupar cargos no segundo e terceiro escalões do governo – já são 99 em ministérios, bancos federais, autarquias e institutos, informa o jornal O Estado de São Paulo.

O número ainda deve aumentar, com a entrega para a Marinha de postos de comando nas superintendências de portos, no Ibama e no ICMBio.

Na última semana, foram escolhidos dois almirantes da reserva para comandar os portos do Rio e do Rio Grande do Norte.

Em São Paulo, um civil ficará com a Companhia das Docas, mas terá a seu lado um militar da Marinha.

Com 13 integrantes das Forças Armadas, o Ministério de Ciência e Tecnologia lidera o “ranking” com mais homens das Forças Armadas.

