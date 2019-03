Meteorologia emite alerta de chuva forte para quase toda a Paraíba

Quase todos os municípios paraibanos estão inclusos em um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuvas com perigo potencial.

O alerta vale para 219 municípios da Paraíba, no período desta quinta-feira (14) até a noite da sexta-feira (15).

Segundo a previsão, as chuvas poderão chegar a 20 ou 30 milímetros/hora ou até 50 milímetros por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em locais com áreas de risco.

Nesta quinta-feira já foram registradas chuvas em vários municípios do Estado, com destaque para a região do Brejo e do Sertão.