Mesmo que nenhuma empresa ganhe licitação, Romero garante Maior São João

Em entrevista à Rádio Campina FM, nesta sexta-feira, 1, o prefeito Romero Rodrigues comentou a rescisão do contrato com a empresa Aliança Comunicação, que estava gerindo o Maior São João do Mundo desde 2017.

Romero agradeceu o “relevante serviço prestado pela empresa na organização do evento” e disse que, devido a ela, o evento cresceu muito e ganhou mais visibilidade em nível nacional.

– Mas foi uma questão da minha consciência rescindir o contrato, mesmo que a operação da PF não tivesse nada a ver com Campina Grande – disse.

A partir de agora, outra empresa poderá comandar o São João de Campina Grande. É que um pregão presencial vai ser realizado no dia 14 de março.

Romero disse que, mesmo que não haja empresa ganhadora do certame, o evento será realizado de 7 de junho a 7 de julho. Segundo ele, a contratada deve ter know-how para realizar a festa, além de cumprir com as exigências da prefeitura.

Caso nenhuma empresa se qualifique para tal, o prefeito disse que a Prefeitura vai assumir a gestão da festa, mas isso seria prejudicial ao município.

– No modelo antigo, gastávamos quase R$ 9 milhões. Com o novo, ou seja, com uma empresa organizando o evento, estamos investindo apenas R$ 2 milhões. Seria desastroso ao município caso isso ocorresse, pois a prefeitura não tem que se preocupar com festa e sim com a população. A empresa que assumir terá a concessão da festa até 2020. Vamos buscar essa empresa parceira, mas se não tivermos existo, teremos que bancar a festa. Não vamos deixar de fazer de jeito nenhum – contou.

*As informações são da Rádio Campina FM