Mesmo após dois anos da transposição, moradores de Monteiro sofrem com falta de água

Há dois anos as águas da Transposição do Rio São Francisco chegavam à Paraíba pelo Eixo Leste.

O que se tornou alegria para Campina Grande e região, além de outros municípios que circundam o Rio Paraíba, para os moradores da Vila Produtiva Lafayette, em Monteiro, Cariri, foi decepção.

O projeto da transposição prevê as irrigações das chamadas Vilas Produtivas, para onde foram levadas as famílias que tiveram suas terras desapropriadas com a construção do canal. Apesar da chegada das águas, aquela comunidade ainda sofre com a falta dela.

Na Vila Produtiva Lafayette vivem 66 famílias. Elas receberam casas e terrenos, mas como o projeto de irrigação não foi concluído, não têm como produzir no local. Para tentar compensar as perdas, o Governo Federal paga um salário mínimo a elas.

O abastecimento de água na Vila é feito duas vezes na semana através de carro-pipa e, mesmo assim, a água não é tratada. Na falta dela, os moradores recorrem a um reservatório coletivo abastecido por um poço.

Além disso, os moradores do local denunciam que o posto de saúde, a escola e a praça, construídos pelo Governo Federal, estão abandonados pela gestão municipal. A iluminação também é precária.

A prefeita da cidade de Monteiro, Ana Lorena Nóbrega, disse que não há demanda de alunos para o funcionamento da escola. Com relação ao posto de saúde, ela justificou que há atendimento duas vezes por mês, porque a equipe do PSF atende outras localidades.

Já com relação aos problemas na pracinha, apontados pelos moradores, Ana Lorena disse que não tinha conhecimento do caso e vai providenciar serviços de manutenção.

O presidente da Associação da Vila, Agnaldo Freitas, disse que entrou na Justiça para solicitar que a Cagepa realize o abastecimento de água, mas até o momento o projeto não foi concluído.

Ele ainda alertou para a falta de manutenção do canal da transposição.

