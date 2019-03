Mês da Mulher: ALPB debate importância e conquistas femininas na Paraíba

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou, na manhã desta quinta-feira (14), Sessão Especial em Alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. A sessão foi proposta pela Comissão de Direitos da Mulher da ALPB, presidida pela deputada Camila Toscano (PSDB).

Destacar a importância da figura feminina diante da sociedade e ressaltar as lutas e conquistas alcançadas pela mulher paraibana. Esses, segundo a deputada Camila Toscano, foram os principais objetivos da sessão especial realizada no plenário da ALPB.

A presidente da Comissão de Direitos da Mulher destacou que é dever do Poder Legislativo levantar debates onde sejam apresentados, não só os problemas na rotina da mulher paraibana, mas também medidas que busquem suas respectivas soluções.

“Debater não só a violência, mas todas as necessidades da mulher paraibana, a exemplo de empregos, de oportunidades para sua família e para seus filhos. Temos que trazer debates propositivos que saiam daqui com encaminhamentos”, pontuou a deputada.

O presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino (PSB), disse estar feliz em propor, como chefe do Legislativo paraibano, a oportunidade de que sejam abordados na Casa Epitácio Pessoa temas e propostas que possam trazer melhorias nas vidas das paraibanas.

“É motivo de muita satisfação e de reconhecimento. A mulher é uma figura ímpar, que cria e dá condições para que esse mundo possa ser cada vez melhor e mais justo para todos”, declarou Galdino.

A deputada Pollyanna Dutra (PSB), que preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALPB, afirmou que durante sua atuação no Executivo, como prefeita do município de Pombal, e agora no Poder Legislativo, tem buscado defender os interesses da mulher paraibana.

Para a parlamentar, é preciso incentivar ainda mais a participação da mulher na política, buscando qualificar o nível dos debates.

“Encontrarmos a mulher nesses espaços de poder é um indicador de qualidade na política ou em qualquer outro estabelecimento. A cota das mulheres é importante, é uma questão punitiva para os partidos, é bom que eles estimulem as mulheres a participarem”, declarou.

“O que nós queremos na realidade são direitos iguais, oportunidades de trabalhar e receber o mesmo valor que o homem, porque o trabalho é igual”, destacou a deputada estadual Cida Ramos.

A presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência lembrou que a presença da mulher na política ainda é muito reduzida, tornando o parlamento ainda masculino e que o Poder Legislativo precisa ter responsabilidade também com as mulheres.

“Reafirmo os compromissos dessa Casa com os direitos para que nenhuma mulher morra pelo fato de ser mulher. A gente defende trabalho igual, salários iguais e o direito da mulher se expressar livremente”, argumentou.

A deputada Doutora Paula (PP), que atua também como vice-presidente da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, destacou que o Dia Internacional da Mulher, mais do que um dia de comemoração, é um dia de luta e de reivindicação.

“Cada vez mais devemos reivindicar os direitos de igualdade das mulheres. Igualdade sexual, igualdade no trabalho, igualdade no poder econômico, já que as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Avançamos, mas nós queremos mais e precisamos reivindicar muito mais”, pontuou a parlamentar.

A sessão especial contou ainda com a presença da secretária Executiva de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; da prefeita do município de Alagoinha, Maria Rodrigues; da defensora pública Madalena Abrantes; da secretária do Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo; da vereadora de João Pessoa, Helena Holanda; da presidente da Associação Promocional do Poder Legislativo, Eliane Galdino; além de representantes e membros da sociedade civil organizada.