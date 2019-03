Menor preço do gás de cozinha sobe em JP e valor do garrafão de água também aumenta

O menor preço do botijão de gás de cozinha aumentou de R$ 63 para R$ 65, conforme pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) realizada nesta segunda-feira (11).

O maior preço se manteve em R$ 75,00. O Procon-JP também pesquisou os preços do garrafão de água mineral.

A pesquisa levantou preços em 19 locais de 15 bairros da Capital, e o menor, R$ 65,00, foi registrado na Casa do Gás (Treze de Maio) e, o maior, 75,00, nos seguintes locais: Arlete Gás (Manaíra); Mercadinho Pedro Gondim (Pedro Gondim); Isaquiel Gás (Miramar); Ricardo Gás (Jaguaribe); e Neto Gás (Bancários).

Para o secretário Helton Renê, o consumidor deve verificar a pesquisa do Procon-JP antes de comprar o produto porque os preços estão diferenciados.

“Entre o maior e o menor existem vários preços, por isso a pessoa deve consultar nossa pesquisa, já que cobrimos diversos bairros da Capital. Quanto ao aumento anunciado, está dentro da média prevista, que é de R$ 5,00. Alguns locais repassaram até menos, como é o caso do menor preço”.

Locais pesquisados – O Procon-JP realizou a pesquisa nos seguintes pontos de revenda: Depósito Pecorelli e Ricardo Gás (Jaguaribe); Arlete Gás (Manaíra); Zé do Gás (Ilha do Bispo); Casa do Gás (Treze de Maio); Posto Bancários, Real Gás e Neto Gás (Bancários); Depósito D’Almir (Bairro dos Estados); Posto Expressão (Bessa); Brito Distribuidora (Expedicionários); Mercadinho Pedro Gondim (Pedro Gondim); Hugo Gás e Unigás (Geisel); SOS Gás (Torre); Depósito do Beto Gás (Monsenhor Magno); Gravatá Gás (Valentina I); Melhor Gás (Mangabeira I); Isaquiel Gás (Miramar).

Água mineral – Os preços do garrafão de 20 litros da água mineral na Capital também registraram aumento em relação à pesquisa do dia 14 de fevereiro, com o menor preço saindo de R$ 6,00 para R$ 8,00. O maior se manteve em R$ 10,50. O levantamento de preços visitou 14 pontos de revenda do produto.

Veja a pesquisa do gás de cozinha http://twixar.me/kVk3 e a da água mineral http://twixar.me/07k3