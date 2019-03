Marielle e Anderson serão homenageados hoje e amanhã em várias cidades do país

Uma série de atos em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e ao motorista Anderson Pedro Gomes são organizados para hoje (13) à noite e amanhã (14) no Rio de Janeiro e várias cidades do país e também no exterior. Nesta quinta-feira o assassinato completa um ano e as manifestações querem cobrar por justiça.

O conjunto de protestos denominado “Amanhecer por Marielle e Anderson” ocorrerá em mais de 20 pontos do Rio e deve contar com atos em outros estados e em cidades da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa.

No Rio, a maior parte das manifestações está programada para amanhã de manhã, reunindo panfletagens e encontros de manifestantes em bairros da zona sul, oeste e norte da cidade, além do centro.

A Cinelândia, região em que fica a Câmara Municipal, onde Marielle atuava, será palco de atividades a partir das 8h desta quinta-feira e haverá ainda um ato político e cultural às 16h. Marielle e Anderson também serão lembrados em uma missa na Candelária, às 10h.

Há atos previstos em Barra Mansa, Macaé, Cabo Frio, Teresópolis, Petrópolis, Volta Redonda, Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Marielle e Anderson foram assassinados na noite de 14 de março de 2018 quando retornavam de ato político, no centro do Rio.

O carro em que estavam foi atingido por 13 tiros. A vereadora foi alvejada na cabeça e o motorista morreu com disparos pelas costas.

Ontem (12) uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos do assassinato Ronnie Lessa, sargento reformado da Polícia Militar, e Elcio Vieira, ex-policial que foi expulso da corporação.