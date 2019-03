Manifestação marcará Dia Internacional da Mulher em Campina Grande

Nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, manifestações acontecerão em todo o país, em que reunirão ativistas em várias frentes e militantes de partidos de esquerda, centrais sindicais e movimentos sociais, contra o feminicídio e a reforma da Previdência.

Com o lema “Pela Vida das Mulheres, Justiça, por Marielle, Democracia e Direitos: Somos contra Bolsonaro e a Reforma da Previdência”, o ato também acontecerá em Campina Grande, a partir das 15h, com concentração na Praça da Bandeira, centro da cidade.

A diretora da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande, Luciana Leandro, que está à frente da manifestação, destacou o número alto de feminicídios no país, em torno de 300 mil casos denunciados, fora os que não foram levados à Justiça.

Na Paraíba, de acordo com dados da Secretaria de Segurança e Defesa Social, de 2009 a 2018, 1.083 mulheres foram assassinadas no Estado.

Em entrevista veiculada nesta quinta-feira, 7, Luciana frisou que a manifestação irá formar um bloco, intitulado “Mulheres em Luta”, que irá marchar pelas ruas de Campina e protestar contra o feminicídio, além do descaso em torno do homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que irá completar um ano no próximo dia 14 de março e ainda está sem solução.

Conforme Luciana, a pauta da reforma também será manifestada, pois o texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) vem para dificultar o acesso à Previdência Social e destruir os direitos da população brasileira, principalmente das mulheres, que lideram os índices de trabalhos informais e sem carteira assinada.

