Mais de cinco mil pessoas prestigiam plenárias matinais da Consciência Cristã

Mais de cinco mil pessoas prestigiaram as plenárias da 21ª Consciência Cristã na manhã deste sábado (2), na Representação do Tabernáculo Bíblico, no Parque do Povo, em Campina Grande-PB.

Para os organizadores do Encontro Para a Consciência Cristã o público da manhã deste sábado demonstra o aumento dos participantes do evento neste ano, principal de turistas, ratificando as previsões iniciais.

O público assistiu a três momentos na manhã deste sábado. Inicialmente, o pastor Jorge Noda ministrou a Palavra de Deus na devocional.

O Dr. Marcos Eberlin (Mackenzie-SP) veio em seguida falando sobre: “Deus Está Morto? Evidências Científicas que Mostram que Ele Vive”.

A última ministração nesta manhã foi feita pelo pastor Jonas Madureira, da Igreja Batista Igreja da Palavra (SP). Ele abordou o tema: “O Valor do Reino”, uma sequência da mensagem ministrada na plenária da noite anterior.

No Teatro Municipal, aconteceu a abertura do “Minicurso Sobre Aconselhamento Bíblico” para pastores e líderes evangélicos. Os dois palestrantes foram o Dr. Alan Ioder e o pastor Carlos Bococcina, ambos de Fortaleza (CE). Eles falaram, respectivamente, sobre “Introdução ao Aconselhamento Bíblico” e “Por que Aconselhar”?

O evento está sendo realizado no Auditório do Teatro Municipal Severino Cabral, próximo ao Parque do Povo.

As mensagens completas estão disponíveis no www.blesss.org – plataforma de streaming da Consciência Cristã.