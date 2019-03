Mais de 100 suspeitos são detidos na Paraíba no fim de semana

A Polícia Militar divulgou o balanço das ações e operações realizadas pela corporação no fim de semana, em todo o estado, que resultaram na apreensão de 16 armas de fogo e a prisão de 117 suspeitos de praticar pelo menos seis tipos de crimes.

Com o resultado deste 10º fim de semana do ano, a corporação chegou a um saldo de 569 armas de fogo retiradas de circulação e em 1.405 pessoas presas e apreendidas em todo o estado.

Os destaques foram a prisão de dois foragidos do PB1, em Mandacaru, na capital, e a recaptura, na cidade de Lagoa Seca, de um dos presos que fugiram no domingo de carnaval da Cadeia Pública de Sumé.

Agora, já são 65 presos do PB1 recapturados, o que equivalente a mais de 70% do número de foragidos, conforme a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.

A PM atuou no fim de semana com as operações Nômade, Cidade Segura e Malhas da Lei, com reforço nas áreas indicadas pela inteligência e estatística. Novas ações devem ser desencadeadas nas próximas horas