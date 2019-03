Luciano Cartaxo autoriza início das obras do Terminal de Integração nesta segunda

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, autoriza, na manhã desta segunda-feira (11), o início das obras do Terminal de Integração da Zona Sul, localizado no bairro Valentina Figueiredo.

O projeto foi desenvolvido pela Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) através do diálogo com a população e fica localizado na esquina da Rua Mariângela Lucena Peixoto com a Rua Avelino dos Santos, ao lado do campo de futebol, que será mantido e integrado ao Terminal.

A obra do novo equipamento inclui ainda a revitalização de todo o espaço coletivo onde está inserido, garantindo qualidade na prática esportiva e no lazer dos moradores, com Academia da Terceira Idade (ATI) e pista de caminhada.

Segunda-feira (11);

Hora: 9h;

Local: Rua Mariângela Lucena Peixoto com a Rua Avelino dos Santos.