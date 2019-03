Liga espera esgotar ingressos para desfile das escolas campeãs do Rio

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) espera esgotar os ingressos para o desfile das campeãs neste sábado (9). Voltam à Passarela do Samba neste dia as seis escolas mais bem colocadas no carnaval deste ano: Mangueira, Viradouro, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Mocidade.

Segundo o coordenador da Central de Vendas de Ingressos da Liesa, Heron Schneider, a venda está um sucesso e deve se encerrar rapidamente. Ele informou que as frisas já estão todas vendidas, os camarotes ocupados e que, nas arquibancadas especiais, foram vendidos 80% dos lugares, como também os do Setor 7 das arquibancadas.

“[Os ingressos] devem se esgotar até amanhã [8]. Nos últimos quatro anos, nunca as frisas das campeãs tinham se esgotado na quarta-feira [de Cinzas]. Hoje eu abri [as vendas] sem nenhuma. Sempre ficava vendendo até sábado. Então, não tenho dúvida de que vai vender tudo”, disse Schneider, em entrevista à Agência Brasil.

De acordo com Schneider, o ritmo de vendas dos ingressos neste ano foi superior ao dos anos anteriores. “Ano passado, só de arquibancadas de domingo sobraram 4 mil; este ano, eu esgotei. A crise ano passado, para nós, foi muito pior. Aqui no estado do Rio tinha o problema do funcionalismo público sem receber [salários], e era basicamente público de arquibancada. O povo carioca responde por 70% do Sambódromo. Se pessoa física do Rio estiver em crise, é óbvio que a gente sente. O Sambódromo não é 100% de pessoas vindas de fora”, afirmou.

Heron Schneider lembrou que os ingressos para os desfiles da segunda-feira de carnaval (4) esgotaram-se e que foram vendidos 94% dos de domingo (3). O que ficou ainda disponível nesse dia foram algumas frisas e camarotes individuais, que tiveram menos procura que os supercamarotes colocados à venda.

O coordenador da Central de Vendas de Ingressos da Liesa ressaltou que a capacidade do Sambódromo é de 75 mil pessoas por noite. Quando o espaço foi inaugurado, em 1984, a capacidade era de 50 mil. “Ter um local com capacidade de 75 mil pessoas e lotar é muita gente”, comentou, comparando o Sambódromo com alguns estádios de futebol que recebem menos público.

Em comparação com os preços dos ingressos no ano passado, houve redução média de 8%. Nas arquibancadas, a queda chegou a 10%. “Quando atinge domingo e segunda, atinge também o sábado, porque o preço é menor na proporção do domingo e segunda”, afirmou.

A única exceção são os ingressos populares, que são sempre 50% mais baratos no Desfile das Campeãs. De acordo com Schneider, há 12 anos que os valores não mudam. R$ 10 no domingo e segunda-feira e R$ 5 no sábado para os 19.200 ingressos dos setores 12 e 13, que ficam na Praça da Apoteose, local de dispersão das escolas. Além disso, são mais 7 mil lugares de cortesia no Setor 1, entregues para as escolas que fazem distribuição para seus torcedores. “Quando dizem que o Sambódromo e o espetáculo das escolas de samba são para rico fico olhando, admirado, porque 30% do Sambódromo são totalmente populares”, observou.

Schneider chamou a atenção para o fato, de justamente nos setores populares, sobrarem ingressos. “Os setores 12 e 13, em que o ingresso custa R$ 10, não conseguiram vender tudo. Qual a explicação, se os de R$ 200 e R$ 300 foram todos vendidos? É mais um dado para a gente estudar. Muitas vezes falam que os ingressos são caros. É engraçado: os [ingressos] caros foram os que primeiro acabaram e pela primeira vez, nos últimos anos, ficaram. Nos últimos anos sempre esgotaram os populares, iam sendo vendidos até última hora”, completou.

Caso a expectativa de esgotar os ingressos não se confirme, a Liesa manterá um plantão de venda de ingressos na Rua Salvador de Sá, atrás do Setor 11 do Sambódromo para atender aos interessados. Nesta sexta-feira (9), o serviço estará disponível das 10h às 17h, mas, no sábado (10),o horário de funcionamento será entre 10h e a meia-noite.