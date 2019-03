Líder sobre declarações de ex-servidor: “O Governo não vai tomar posição antecipada”

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB) comentou as declarações de uma ex-servidor do Estado que relatou à Justiça ter recebido propina da OS Cruz Vermelha em nome da secretaria Livânia Farias.

Segundo ele, o governo não vai se precipitar e deverá aguardar o prosseguimento da investigação.

– Não houve nenhuma denúncia. A gente sequer sabe o que está acontecendo porque o processo tramita em segredo de Justiça – disse.