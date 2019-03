Líder do governo sobre Livânia Farias: “Vai continuar até que haja conclusões”

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Ricardo Barbosa (PSB), afirmou que até agora não há nenhum posicionamento concreto por parte do Ministério Público em relação às investigações feitas na Operação Calvário II.

Ele destacou que a secretária de Administração do Estado, Livânia Farias, vai continuar no cargo e que o governo do Estado não vai agir de forma precipitada.

– Vai continuar secretária até que haja conclusões das investigações. Não há nada de flagrante de participação do governo em irregularidades – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM