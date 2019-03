Líder do governo: secretários continuarão nos cargos até decisão da Justiça

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Barbosa (PSB) voltou a se manifestar em defesa dos secretários de Estado que estão sendo investigados pelo Ministério Público, que deflagrou nesta quinta-feira (14), a terceira fase da Operação Calvário com mandado de busca e apreensão, mais uma vez, na casa da secretária de Administração do Estado, Livânia Farias.

O deputado afirmou que a secretária não deve ser afastada do governo e que vai continuar no cargo até que haja conclusão das investigações. “Não há nada de flagrante de participação do governo em irregularidades. A operação investiga irregularidades da execução dos contratos com a Cruz Vermelha e houve citação com busca e apreensão, mas até agora não há nenhuma manifestação concreta da justiça na direção de punição dos auxiliares do governo”, ressaltou.

Ele disse ainda que o governador João Azevedo (PSB) vai esperar até porque é dado ao cidadão em qualquer circunstância o direito de defesa e o governo não vai punir antecipadamente. “Há um processo de investigação que não foi concluído nada até agora. Quando isso ocorrer, o governo pronunciará e agirá”, destacou.

Ele disse ainda que o governador João Azevedo está tranqüilo, trabalhando, tocando as obras sem nenhum comprometimento da sua normalidade da gestão. “O governador se encontra hoje no Maranhão, ontem esteve em Brasília, onde assinou um importante convênio para liberação de milhões de dólares a serem destinados a execução de obras na zona rural do Estado. Portanto, o governo está firme e forte”, enfatizou.