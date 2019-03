Justiça cancela busca e apreensão contra advogado de autor de facada em Bolsonaro

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu liminar cancelando o pedido de quebra de sigilo e o mandado de busca e apreensão em propriedades de Zanone Manuel de Oliveira Júnior, um dos advogados de Adelio Bispo de Oliveira, autor da facada contra Jair Bolsonaro.

Na decisão, o desembargador federal Néviton Guedes julgou suspensos “a decisão sob comento, especificamente, quanto à busca e apreensão de livros caixa, recibos e comprovantes de pagamento e honorários e do aparelho telefônico do advogado representado, bem assim qualquer ato de análise ou perícia dos materiais apreendidos em decorrência dessa decisão da decisão [de busca e apreensão], protegidos pelo sigilo profissional”.

“Também determino, de ofício, para resguardar a reversibilidade da presente decisão, o recolhimento e o acautelamento em juízo, imediatamente, de todo o material apreendido e alcançado, estritamente, em razão do ato aqui impugnado, que deverá permanecer em juízo e determinar, por ora, também para resguardar a eficácia da decisão final, de ofício, a devolução ao juízo de qualquer registros realizados e/ou informações colhidas, especificamente, referidos aos atos e documentos aqui abrangidos, ou seja, em decorrência da decisão ora impugnada”, segue o texto.

Em dezembro, a Polícia Federal de Minas Gerais cumpriu mandado de busca e apreensão em propriedades do advogado. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Morais Fernandes, o objetivo da operação é apreender e periciar documentos, celulares e computadores para descobrir quem paga o trabalho do advogado de Adelio.

A operação foi autorizada pelo juiz Bruno Souza Sabino, titular da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, onde tramita o processo contra o agressor de Bolsonaro.

As buscas ocorreram em um prédio comercial de propriedade do advogado no bairro de Eldorado, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

No local funciona a banca de advocacia, um hotel e uma locadora de carro, de propriedade de Zanone, além de outros espaços alugados a terceiros.