Juiz destaca aumento de demanda no Juizado da Violência Doméstica de Campina

O juiz Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior, do Juizado da Violência Doméstica de Campina Grande, falou em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, sobre as atividades do Juizado, situado no bairro São José, e citou que a condução dos processos e medidas protetivas, a apuração dos flagrantes e as ações criminais frutos de violência doméstica ficam por conta da equipe especializada do local.

Ele destacou que a demanda do Juizado tem crescido muito e isso demonstra que a mulher campinense tem perdido o medo de denunciar o seu agressor.

Antônio Gonçalves declarou que existe o Disk 180, de denúncias anônimas, número que está disponível para quem quiser denunciar casos de violência contra a mulher, além de defensoras públicas à disposição no Juizado e do Centro de Referência Fátima Lopes, que presta apoio às mulheres vítimas de violência.

Ele explicou que as mulheres vítimas de violência possuem o direito por lei de medidas protetivas e contam com uma rede de proteção que oferece abrigo e alimento.

– Temos equipes multidisciplinares preparadas e capacitadas para dar o suporte a essas vítimas. A gente considera, desde a perturbação de sossego até os crimes mais graves como o feminicídio, atribuir toda a atenção a essa vítima – disse.

O juiz frisou que a educação é o melhor caminho para acabar com a violência contra a mulher e disse que os homens precisam ser ensinados desde cedo a praticar o respeito. Também frisou que o Juizado realiza atividades de cunho pedagógico com jovens e homens para explicar sobre conduta e sobre a Lei Maria da Penha.

– Nós temos o grupo reflexivo Papo de Homem, que é um grupo que se reúne e trata temas que mostram àquele agressor que a sua conduta não pode ser aceita. Paralelamente a isso, também temos o Programa Maria da Penha Vai à Escola, onde nos reunimos com alunos de escolas públicas municipais e estaduais para explicar a Lei Maria da Penha para essa juventude – pontuou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM