Jovem saxofonista conta a sua trajetória no ´Conexão Caturité´. Escute e veja

Com apenas 18 anos, Wellington França de Oliveira é um virtuoso como saxofonista, instrumento que toca desde os 11 anos de idade.

Ele foi o convidado desta sexta-feira do quadro ´Palco dos Talentos´, dentro do programa Conexão Caturité, a nova sensação da radiofonia campinense, que já é líder de audiência na cidade no horário das 11h às 13h, na Rádio Caturité FM (104.1).

– A música virou uma parte indispensável da minha vida. Eu não consigo mais viver sem ela – comentou Wellington, na conversa com a jornalista Mônica Victor.

Escute abaixo a conversa na íntegra e veja o vídeo de uma das músicas tocadas.