Jornalista tem casa invadida por bandidos durante Carnaval em Campina

O jornalista Marcos Marinho teve sua residência invadida por bandidos neste feriado de Carnaval. A casa fica localizada nas proximidades do estádio O Amigão, no bairro do Itararé em Campina Grande.

Ele, que está com a família no Litoral, soube da notícia através de um sobrinho.

Do local os bandidos levaram quatro televisores, um tablete, dois computadores, cerca de R$ 2 mil, que pertencia a um grupo do EJC, e outros pertences.

O jornalista disse que a casa ficou completamente revirada.