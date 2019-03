João Pessoa é destino perfeito para descanso com muitas opções de lazer

Para quem quer fugir da agitação e procura desde descanso e tranquilidade, João Pessoa é um dos melhores destinos do País. Considerada a mais bela orla de todo o Nordeste pela revista Viagem e Turismo, além de ser a terceira cidade mais antiga do Brasil, a capital paraibana oferece, por meio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), toda a infraestrutura e uma variada opção de lazer e entretenimento gratuito ou de baixo custo, tanto para turista quanto para os moradores.

O novo Parque da Lagoa, a revitalização da Villa Sanhauá, do Hotel Globo, Casa da Pólvora e Praça da Independência são os pontos fortes que diferem João Pessoa dos outros roteiros turísticos, reforçando que, além de belas praias, também reserva ao turista forte bagagem histórica e cultural.

“Nesse período de Carnaval, o turista que nos visita tem um perfil mais tranquilo. Ele vem com a família à procura de descanso, paz e tranquilidade, além de provavelmente ser atraído pelas riquezas culturais, já que João Pessoa foi eleita como Cidade Criativa pela Unesco. A gestão do prefeito Luciano Cartaxo tem feito um trabalho muito importante para o turismo da Capital, resgatando e revitalizando espaços que fazem parte da nossa história”, destacou o secretário municipal de Turismo, Fernando Milanez.

Belezas Naturais – Começando pelas praias, além de serem um convite ao banho em águas cristalinas do Caribessa e Picãozinho, o turista também pode caminhar em um verdadeiro cartão postal que é a calçadinha de Tambaú, recém-revitalizada com uma ciclovia para prática do ciclismo, patins, skate e caminhada.

E pra quem quer conhecer a noite de Jampa, o bairro de Tambaú concentra alguns dos melhores bares e restaurantes da cidade, com gastronomia diversificada, com destaque para frutos do mar e comida regional.

Arte e Cultura – Com relação à cultura, as opções são variadas, a exemplo da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no bairro do Altiplano. A PMJP sempre mantém no local uma série de atividades culturais, exposições de artistas locais e nacionais das mais variadas áreas como pintura, fotografia e instalações, além de exibição de filmes, apresentações musicais e teatrais.

Seu funcionamento na semana do Carnaval será na terça-feira (5) – das 10h às 19h – e na Quarta-feira de Cinzas (6), das 14h às 18h. Na quinta-feira (7), volta ao seu horário normal das 9h às 18h e com todas as suas atividades normais.

Centro Histórico– João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil, portanto, a pedida é conhecer seu Centro Histórico, onde a arquitetura barroca de igrejas como Mosteiro de São Bento e Igreja de São Francisco proporcionam uma verdadeira viagem ao passado. Para quem ainda busca saber mais sobre a história da cidade, outra parada obrigatória é Hotel Globo e a Casa da Pólvora, ambos revitalizados e restaurados pela PMJP.

São ruas, praças, igrejas e prédios históricos que resistem ao tempo e remetem ao passado da criação da cidade. Toda área está tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e vem recebendo investimentos da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), tanto para a restauração e manutenção, como na promoção de eventos culturais diversos.

Villa Sanhauá – Maior projeto de intervenção já realizado no Centro Histórico da capital, o Villa Sanhauá é pioneiro em todo o País e modelo para demais capitais por unir, na revitalização de prédios históricos, as modalidades de moradia, comércio e serviço. Foi inteiramente desenvolvido e realizado pela PMJP.

Composto por 17 moradias e seis lojas de diferentes empreendimentos artísticos, a Villa Sanhauá é um ponto cultural inovador na revitalização de prédios históricos. O projeto foi desenvolvido de forma a integrar a cidade antiga com a cidade nova, do Centro à orla de João Pessoa.

Praças e parques – Um verdadeiro cartão postal vivo da cidade é o Parque da Lagoa, totalmente reformado e revitalizado. Localizado no Centro da Capital, é o verdadeiro ‘pulmão’ da cidade. Com mais de 500 novas mudas, entre espécies arbóreas e arbustivas, o destaque fica para os ipês amarelos e rosa que colorem a paisagem para quem quer curtir em família um belíssimo fim de tarde.

O espaço também oferece ótima estrutura de lanchonetes e banheiros para a família que deseja curtir sossegada as várias praças cercadas de muito verde. O local é perfeito para prática de esportes como caminhadas, ciclismo e patins, na ciclovia que contorna toda a área. E para os amantes dos esportes radicais, o Parque da Lagoa tem uma das pistas de skate mais modernas do País.

Outra ótima opção para contemplar a natureza com muita tranquilidade é a Praça da Independência. Um dos mais belos jardins da Capital, a praça foi restaurada e revitalizada no ano passado pela atual gestão e é o local frequentado por famílias que se reúnem para descansar ou fazer um delicioso piquenique ao final tarde.

Natureza viva- Já para quem quer aproveitar e levar a criançada para um passeio imperdível, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), no bairro do Roger, é o lugar ideal. No trecho preservado de Mata Atlântica, o público encontra uma grande diversidade da fauna e flora onde mais de 500 espécies de animais podem ser contemplados como leões, onças, jacarés, gaviões e cobras. O visitante ainda pode conhecer o xodó do parque, a elefanta Lady.

Além de a Bica manter e cuidar de animais de todas as partes do mundo, o parque oferece muitas brincadeiras e atividades para criançada. O local dispõe ainda de áreas para piquenique, playground, quiosque, passeios de trenzinho, pedalinhos e quadriciclos.

O Parque Arruda Câmara fica localizado na Rua Gouveia Nóbrega, S/N – Roger. O espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com bilheteria até as 16h. Os ingressos custam R$ 2,00 por pessoa, e crianças até sete anos e idosos não pagam. Mais informações pelo telefone 3218-9710.