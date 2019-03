João Azevêdo vai implantar gabinete do governo em Campina Grande

O governador João Azevêdo (PSB) comentou em entrevista à Rádio Campina FM que pretende implantar um gabinete do governo em Campina Grande, visando reduzir a distância e a burocracia do contato da cidade com o Estado.

Ele destacou que o objetivo é fazer com que empresários, investidores e produtores possam estreitar as relações com o governo de forma mais simples e rápida.

João explicou que pretende estar de uma a duas vezes por mês no gabinete e trazer a visita semanal da vice-governadora Lígia Feliciano (PDT).

– Queremos reduzir distâncias. Queremos ouvir de cada um quais os caminhos que cada vez mais a gente pode encurtar. Já estamos procurando o imóvel para que a gente possa montar um gabinete para o governador e para a governadora – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Campina FM