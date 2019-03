João Azevedo sobre Eixo das Nações: “Campina Grande carecia muito”

O governador João Azevedo visitou nesta quinta-feira (07) as obras do eixo das Nações, uma obra que está sendo executada pelo Governo do Estado e vai interligar vários bairros de Campina Grande.

Para João Azevedo, a cidade precisava dessa intervenção de mobilidade urbana.

– Vai facilitar muito para quem vem do Brejo em direção ao Sertão, passar sem ter que ir pelo centro da cidade e gerar transtornos para todo mundo – disse.

Ele também falou sobre outros temas. Veja no vídeo abaixo.