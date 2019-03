João Azevêdo inspeciona obras do Eixo das Nações em Campina Grande

O governador João Azevêdo visita, nesta quinta-feira (7), às 11h, as obras do Eixo das Nações, em Campina Grande, considerada uma das principais obras de mobilidade urbana.

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 2,3 milhões nesta primeira etapa das obras, que consistem nos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação de ruas.

No total, serão investidos R$ 5 milhões (duas etapas) nas intervenções que vão interligar pontos extremos da Rainha da Borborema, e que vão desafogar o trânsito do centro da cidade.

Quando concluída, as pessoas que desejarem se deslocar até as universidades (UEPB ou UFCG), por exemplo, não terão mais de passar pelo centro da cidade, porque poderão utilizar a via expressa.

Na primeira etapa estão sendo contempladas as Ruas Frei Damião Bozano, Vereador Benedito Mota, Maestro Nelson Ferreira e Antônio Alves Lima. A segunda etapa vai contemplar da Rua XV de Novembro até a Rua Sem Nome, no Bairro do Araxá.