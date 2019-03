João Azevêdo cria Patrulha Maria da Penha e libera créditos para as mulheres

O governador João Azevêdo lançou, nesta sexta-feira (8), no Palácio da Redenção, o calendário de ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá durante todo o mês de março, numa realização da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, em parceria com outras secretarias, órgãos e instituições.

Na solenidade, o chefe do Executivo estadual também assinou os termos de cooperação técnica que criam a Patrulha Maria da Penha e o Centro Estadual de Referência da Mulher na cidade de Sumé, na região do Cariri.

Na oportunidade, ainda foram liberados créditos do Programa Empreender, que beneficiarão mulheres e associações femininas, e foi lançada a campanha publicitária “Sororidade – Juntas Podemos Mais”.

O evento foi prestigiado pela vice-governadora Lígia Feliciano; pela primeira-dama Ana Maria Lins; por deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e auxiliares do governo.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a importância da criação da Patrulha Maria da Penha, resultado de uma parceria entre a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, as Polícias Militar e Civil e o Poder Judiciário.

“Essa ação vai permitir que a gente possa acompanhar e monitorar as mulheres que estão sob os cuidados do Estado no que se refere a alguma situação de violência. Esse é um marco importante para que a gente possa ter um aprimoramento cada vez maior dessas políticas públicas tão importantes para as mulheres”, explicou.

João Azevêdo ainda garantiu a ampliação de políticas públicas voltadas para as mulheres e lembrou que o Governo do Estado investiu, nos últimos oito anos, mais de R$ 20 milhões em projetos para o segmento.

“Hoje é uma data simbólica e temos consciência dos avanços que ocorreram nos últimos anos e vamos manter firme a posição do Estado nesse apoio, com investimentos reais; isso demonstra o nosso compromisso com as mulheres”, ressaltou.

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares, explicou que a Patrulha Maria da Penha tem o objetivo de ampliar as ações de proteção às mulheres.

“O projeto começa com planejamento com todos os órgãos envolvidos e com a capacitação do corpo técnico que vai atuar nessa ação para que, quando estiver devidamente formatado, com toda a estratégia montada, possamos começar as atividades”, disse.

Ela também explicou que a campanha publicitária “Sororidade – Juntas Podemos Mais” representa a possibilidade de aliança entre as mulheres em prol da garantia de seus direitos.

A vice-governadora Lígia Feliciano reforçou, em seu discurso, a importância da luta pela igualdade entre homens e mulheres.

“Nós exigimos oportunidades e direitos iguais. Neste governo, por exemplo, temos o Empreender que empodera e garante a independência da mulher que tem de onde tirar seu sustento e é a vontade e o compromisso de ajudar que vão fazer a diferença para que, no futuro, a gente possa comemorar um 8 de março com mulheres ganhando o mesmo salário dos homens e sendo respeitadas”, declarou.

A deputada Estela Bezerra ressaltou que, desde 2011, o Governo do Estado tem desenvolvido ações sistemáticas que visam garantir tanto a oferta de políticas econômicas para as mulheres, quanto a preservação de suas vidas.

“As políticas públicas anunciadas hoje são um enfrentamento ao feminicídio, aos crimes de ódio. É preciso que, simbolicamente e materialmente, se dê respostas para que a sociedade avance. Hoje é de um dia de celebração, mas um momento de chamar a atenção da sociedade para a grande desigualdade que ainda existe”, comentou.

Empreender – Durante o evento, o Governo do Estado também liberou mais de R$ 60 mil de créditos do Empreender para 20 mulheres.

De acordo com a secretária executiva do Empreendedorismo, Amanda Rodrigues, esse é mais um exemplo de que a Paraíba tem um programa completo de inclusão social.

“Nós temos uma linha especial para mulheres em situação de vulnerabilidade social e ela acontece em parceria com a Secretaria da Mulher, que identifica o potencial empreendedor delas e passa essa informação para o Empreender Paraíba, onde elas passam por capacitação e ficam prontas para gerir seu próprio negócio”, falou.

Centro de Referência e Maju pra Mulheres – Ainda na solenidade, foi criado o Centro Estadual de Referência da Mulher na cidade de Sumé, uma parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental (Cisco), para atender mulheres em situação de violência doméstica e sexual dos diversos municípios da região do Cariri, e apresentado o projeto ‘Maju para Mulheres’, desenvolvido pela Gerência Executiva de Ressocialização da Secretaria da Administração Penitenciária.

A ação é realizada com reeducandas do presídio feminino Júlia Maranhão que confeccionam bolsas e biquínis, utilizando como matéria-prima o algodão colorido, o algodão cru, acquablock e a técnica do crochê.

“Estamos iniciando esse novo projeto e a ideia é conseguir alcançar um número maior de mulheres integradas a ele. Esses produtos serão comercializados em eventos do Governo do Estado, na Gerência de Ressocialização da Secretaria da Administração Penitenciária ou pelo Instagram do projeto”, disse Cinthia Almeida, diretora do presídio Júlia Maranhão.

Ações comemorativas – Durante o mês de março, mais de 50 atividades serão realizadas envolvendo o trabalho interinstitucional de órgãos e instituições do governo, como Segurança Pública, Cultura, Saúde, Educação, Economia Solidária, Ação Penitenciária, Cagepa, Fundac e Empaer.

Neste sábado (9), às 21h, na Praça do Povo do Espaço Cultural, as cantoras Céu e Daúde farão show celebrativo abrindo a programação cultural da Funesc, com entrada gratuita.