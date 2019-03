Jardim Botânico tem funcionamento alterado no período carnavalesco em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 1 de março de 2019 às 10:28.

A coordenação do Jardim Botânico Benjamin Maranhão informa que o local vai funcionar em horário diferenciado, durante o período carnavalesco. Nesta sexta-feira (1º), o espaço fica aberto para visitação pública até as 13h, permanecendo nos dias seguintes com os portões fechados.

As atividades administrativas e a liberação aos visitantes serão retomadas na quarta-feira (6), no turno da tarde.

O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, que é gerenciado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), funciona de terça a sábado, das 8h às 16h30.

Os ensaios fotográficos e vídeos se encerram às 16h. As escolas e grupos com mais de dez pessoas que quiserem visitar o Jardim, que fica na Avenida Dom Pedro II, Bairro da Torre, devem ligar para os telefones: (83) 3218-7880 ou 3218-7881, para realizar agendamento. Todas as atividades são gratuitas.