Instalação de maternidade no Hospital Universitário de CG aguarda decisão da Justiça

Em 2018, o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atendeu cerca de 530 mil pessoas não só de Campina Grande, mas também de cidades vizinhas, tornando-se então um dos hospitais que mais atende a população carente da região.

O número de profissionais de diversas áreas cresceu através de um concurso realizado, aumentando o quadro de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e, por sua vez, o número de procedimentos, exames e cirurgias.

O superintendente do HUAC, Homero Rodrigues, em entrevista à Rádio Campina FM, afirmou que o grande impasse do Hospital é o espaço físico e que mesmo com as melhorias das instalações atuais, no que diz respeito à estrutura e equipamentos, este ainda apresenta limitações, impossibilitando um maior número de atendimentos.

Homero citou a possibilidade de ocupação de uma maternidade no antigo prédio de Comunicação da Universidade Estadual de Campina Grande (UEPB), cedido pela instituição ao Tribunal de Justiça da Paraíba, que fica em frente ao Hospital.

– Até o momento nós não tivemos nenhum retorno do Tribunal de Justiça. Nós estivemos com a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Ivonete Ludgério, que solicitou ao presidente do Tribunal uma audiência, e dentre os tópicos que iria tratar seria essa cessão e talvez até devolução da antiga faculdade comunicação à UEPB – afirmou.

Homero explicou que a decisão depende da resposta do Tribunal de Justiça e que, por enquanto, não há previsão da instalação da maternidade do Hospital Universitário.