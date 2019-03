IFPB modifica datas das provas do concurso público para técnico-administrativo

Em função da logística verificada em compatibilizar o calendário de aplicação do concurso público do Instituto Federal da Paraíba com outros certames, o IFPB decidiu promover nova adequação no cronograma do concurso para Técnico-Administrativo. O prazo de inscrições continua sendo o dia 01 de abril, porém houve alterações em outras datas, como a da realização das provas.

Confira o edital 147/2018 retificado pelo edital 33/2019 (Técnico-Administrativo)

Confira o edital 149/2018 retificado pelo edital 34/2019 (Tradutor e Intérprete de Libras)

Quem vai concorrer a uma das vagas para Técnico-Administrativo fará a prova objetiva no dia 19 de maio e a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva acontece no dia 21 de maio. O resultado preliminar do concurso sairá no dia 06 de agosto e o resultado final no dia 15 de agosto.

Para Tradutor e Intérprete de Libras a prova será realizada no dia 26 de maio e o gabarito preliminar será conhecido no dia 28 de maio. O resultado preliminar do concurso sairá no dia 06 de agosto e o resultado final no dia 15 de agosto.

A relação dos candidatos inscritos nos dois editais sairá no dia 16 de abril e a divulgação dos candidatos aptos ao procedimento de heteroidentificação (pessoa negra) acontecerá no dia 12 de julho.

As inscrições do concurso público que seguem até o dia 01 de abril são realizadas através do portal da Comissão Permanente de Concursos Públicos (COMPEC), órgão do IFPB responsável pelo processo seletivo. Inicialmente o candidato precisa informar um e-mail e cadastrar uma senha para ter acesso ao sistema. Confira aqui o passo a passo para a inscrição.

O concurso público oferece 38 vagas no total. Para os cargos de nível C a taxa de inscrição custa R$100,00 (cem reais), nível D R$130,00 (cento e trinta reais) e nível E R$150,00 (cento e cinquenta reais). Para os Técnico-Administrativos os salários iniciais correspondem a R$ 1.945,07 (nível C), R$ 2.446,96 (nível D) e R$ 4.180,66 (nível E).