HUAC lança edital para vagas remanescentes em cursos de residência médica

Até o dia 10 de março, estão abertas as inscrições para quem deseja concorrer às vagas remanescentes nos cursos de residência médica do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Rede Ebserh.

Há quatro vagas disponíveis para os cursos de Pós-Graduação Lato Sesu, nas áreas de Infectologia e Medicina Intensiva Pediátrica.

O edital com as normas do processo seletivo sobre as vagas remanescentes foi publicado pela Coreme (Coordenação de Residência Medica) do HUAC.

A seleção tem caráter classificatória e eliminatória, e as inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet no endereço eletrônico http://www2.ebserh.gov.br/web/huac-ufcg/editais.

Nesse endereço, os candidatos também encontram todos os detalhes do processo seletivo, incluindo cronograma completo, assuntos que podem ser abordados na prova escrita e requisitos para matrícula no programa.

Estão sendo oferecidas três vagas para a área de infectologia (com duração de três anos) e uma oportunidade para Medicina Intensiva Pediátrica (com duração de dois anos). Em todas as fases, a seleção será executada pelo Coreme.

Os médicos interessados em participar do processo seletivo têm até as 23h59min do domingo (10) para se inscrever, mas a data limite para pagamento da taxa de inscrição (no valor de R$ 200,00) é 11 de março (segunda-feira), em qualquer agência do Banco do Brasil. A prova escrita está marcada para o dia 14 de março de 2019.

Desde dezembro de 2015, o HUAC-UFCG é filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal que administra atualmente 40 hospitais universitários federais.

O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.