HUAC celebra Dia da Mulher e homenageia pacientes e profissionais da instituição

Já imaginou estar saindo de um plantão e ser homenageado com um café da manhã e música? Foi assim que o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), festejou o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), com as colaboradoras da instituição que estavam encerrando a jornada ou chegando ao trabalho.

Profissionais de todos os gêneros também participaram da feitura de um mural colaborativo, com mensagens de felicitações, valorização e respeito às mulheres.

O superintendente do HUAC, Homero Rodrigues, também se manifestou sobre a data, com uma mensagem no site do hospital. No texto, o gestor destacou a coragem e a garra das mulheres, lembrando que, há várias gerações, elas escrevem a história do mundo.

“Hoje, 8 de março, temos o prazer (muito mais que a obrigação) de poder compartilhar desse momento de celebração – mas também de luta! Afinal, o machismo, o feminicídio e o desrespeito ainda insistem em fazer parte da nossa sociedade, querendo que as mulheres sigam padrões e ignorem vontades e sonhos. Feliz será toda a sociedade quando compreender que mulher é feita para brilhar, sendo ela mesma!”, destacou o superintendente.

A iniciativa de celebrar a data também se estendeu às pacientes do HUAC, que receberam um mimo enquanto eram assistidas nos ambulatórios ou aguardavam atendimento no Caese (Centro de Assistência Especializada de Saúde e Ensino). Tudo isso acompanhado de música.

As ações voltadas a colaboradoras e pacientes foram organizadas pela Gerência de Atenção à Saúde, por meio da Divisão de Gestão do Cuidado e pelo Setor de Gestão da Qualidade em Vigilância em Saúde (anteriormente chamado de Setor de Vigilância e Saúde dos Pacientes).

A paciente Damares Bezerra, moradora do bairro da Prata, em Campina Grande, ficou encantada com a ideia. “Foi uma lembrança excelente”, comentou, enquanto recebia um cartão e chocolate. “Apesar de que o Dia da Mulher é todos os dias, foi uma surpresa muito agradável ser lembrada pelo hospital. Gostei bastante dessa homenagem”.

Para a chefe do Setor de Gestão da Qualidade em Vigilância em Saúde, Andréia Barros, que organizou a atividade voltada às colaboradoras do HUAC, é necessário valorizar as mulheres que cuidam de crianças, homens e outras mulheres ao longo de todo o ano.

“A gente percebe o quanto é importante a gente valorizar as profissionais. São mulheres que passam o ano inteiro na labuta. São pessoas que se dedicam totalmente, de corpo e alma, a cuidar dos outros. Então nossa homenagem hoje é para essa cuidadora. A gente está cuidando um pouquinho dessa mulher que cuida, que ama e que faz da sua vida um exemplo para os outros”.

Há 28 anos trabalhando no Hospital Universitário, a copeira Maria Zilda Costa disse que estava muito feliz com a ação promovida pelo HUAC. “A gente é um ser muito especial, e essa homenagem aumenta ainda mais nosso ego, a vontade de ser mulher a cada dia”.

A médica residente Ana Simara Medeiros também gostou da recepção realizada no HUAC. “Com essa iniciativa, a gente lembra que, mesmo na correria do dia a dia de cuidar dos pacientes, nós profissionais, somos lembradas nesses momentos também”.

Ela acrescentou que, ainda que haja tantas dificuldades na vida das mulheres, é preciso celebrar. “No cenário atual, a mulher faz a diferença. Hoje em dia, a mulher ocupa várias posições. Além de ser muito presente em casa e na família, a mulher é uma figura muito importante no mercado de trabalho ”.