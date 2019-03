Hospital Regional de Patos registra mais de 400 atendimentos durante o carnaval

O Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro de Patos (CHRDJC) teve um plantão movimentado nos quatro dias de festividades de momo.

Do sábado (2) até a manhã desta quarta-feira (6), a unidade que integra a rede estadual de saúde registrou 425 atendimentos ambulatoriais, procedeu 27 cirurgias de emergência e realizou 69 internações.

O dia de maior movimento foi a terça-feira de carnaval com 126 atendimentos. Os acidentes de trânsito responderam por 9% destes atendimentos, enquanto que quedas diversas corresponderam a 11% do total de registros.

Na emergência, os casos envolvendo quedas lideraram as entradas nos plantões deste período contabilizando 46 ocorrências, seguidos de acidentes de trânsito, com 37 ocorrências, sendo os que envolveram motos a maioria deles (25 casos) e em terceiro lugar pacientes com dores abdominais com 36 casos registrados.

Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um incremento de 5% no número de internações e de 23% no número de cirurgias de emergência realizadas.

A exemplo dos anos anteriores, a equipe de plantão supriu a demanda de atendimentos sem precisar reforço na equipe.

De acordo com a diretora geral da unidade, Liliane Sena, o fato do hospital ter zerado a fila de cirurgias ortopédicas antes do período carnavalesco contribuiu para eficiência no atendimento dos casos surgidos nos quatro dias de folia.

“Não precisamos reforçar a equipe para suprir a demanda do plantão de carnaval. Todos os casos foram resolvidos, mesmo no dia 5, quando tivemos um aumento significativo de demanda, com um pico de 126 atendimentos”, finaliza Liliane.