Hospital de Trauma de JP realiza centenas de atendimentos durante o carnaval

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, realizou, durante o feriado prolongado do carnaval, 900 atendimentos, dos quais 300 foram considerados graves ou gravíssimos.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da sexta-feira (1º) até as primeiras horas desta quarta-feira (6). No mesmo período do ano passado, a instituição realizou 884 atendimentos.

As ocorrências envolvendo quedas lideraram as entradas da emergência, com 192 casos, superando os acidentes com motocicletas (114).

Outros casos de emergência foram de trauma (52), agressão física (25), queimadura (19), arma branca (17), acidente de automóvel (10), atropelamento (10), arma de fogo (7), acidente de bicicleta (6) e afogamento (4). As demais ocorrências foram clínicas com destaques para corpo estranho (97) e Acidente Vascular Cerebral (35).

Segundo o setor de estatística do complexo hospitalar, das entradas na unidade de saúde, 474 foram por carro particular, 157 por ambulâncias, 123 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, 36 resgate dos bombeiros, três por viatura da Polícia Militar e os demais por demanda espontânea.

Perfil – O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena atende casos de urgência e emergência, contudo, muitos procuram a instituição para atendimentos clínicos, não levando em consideração o tipo de assistência prestada pela unidade de saúde, voltado para situações de média e alta complexidade, a exemplo de vítimas de trauma (acidentes e desastres), violência, queimadura, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragias digestivas.